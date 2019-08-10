Молодой гонщик из Петербурга рассказал, как пришел к победам в Российской серии кольцевых гонок

Гонщик смеется: ему исполнилось 18, но права он еще не получил. Парень отметил, что когда у него появится водительское удостоверение, гонять по улицам он не станет.

В четверг, 29 апреля, двукратный победитель Российской серии кольцевых гонок Петр Плотников рассказал, как добился титулов в разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург".

В спорт 8-летнего Петра отдал отец: сначала это был прокатный картинг, можно сказать аттракцион в помещении. Будущий победитель начал заниматься с тренером и стал показывать первые успехи. Выбор пал именно на кольцевые гонки, потому что там есть специальный каркас безопасности, который страхует машины.

Я понял, что мне это удается, и решил дальше продолжать. Для успеха нужно было упорство и много труда, не сдаваться и идти все время к победе отметил спортсмен.

Ежегодно Петр меняет класс гонок и не идет по пути большинства, когда спортсмены стараются удерживаться в одной категории.

В 14 лет юный спортсмен сел в кузовную машину, в 15 — начал выступать в автоспорте и получил "бронзу", в 16 — взял "золото", в 17 — вновь первое место. Сейчас гонщик перешел уже в следующий класс Чемпионата России, покинув Кубок пишет издание.

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