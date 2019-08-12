Видео: под Выборгом состоялось ежегодное ралли "Выборг – 2019"

Выборг вновь принял участников автомобильных гонок по пересеченной местности.

В эту субботу под Выборгом состоялось традиционное ралли. На грунтовых дорогах Выборгского района за призы сразились 32 экипажа. Победителем гонки стали петербуржцы Воронов Дмитрий и Кажукало Леонид на заряженном Mitsubishi Lancer Evo-9. Лидеры оторвались от своих ближайших конкурентов на 24 секунды. Второе место в общем зачете также заняли Петербуржцы на "Лансере", а третьим к финишу пришел отечественный автомобиль Lada Granta, отстав от лидера на 1 минуту 50 секунд.

Интересно, что именно на таком Митсубиси выступал знаменитый Выборгский гонщик Виталий Петров в раллийном кубке "Карелия - 2019". На этом ралли "Выборгская ракета" занял четвертое место.

В этом году ралли "Выборг" стало 12-м этапом Кубка России. Также в приграничном городе прошел 6-й этап монокубка LADA Rally Cup.

Видео: Piter.TV