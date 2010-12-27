Любители драг гонок сразятся в скорости под Выборгом

Ставший традиционным для Выборга заезд на 402 метра рядом с заброшенным военным аэродромом состоится вновь 25 августа.

Заряженные автомобили и рев мощных моторов будет слышен 25 августа. В прошлом году гоночное мероприятие DRAG-BITVA, проходившее неподалеку от заброшенного военного аэродрома в поселке Вещево собрало рекордно большое количество участников и зрителей. В этом году организаторы гоночного соревнования хотят повторить свой успех.

DRAG-BITVA уже стала одним из важнейших автомобильных соревнований Выборга, вероятно даже не менее известной в кругах любителей автомобилей, чем выборгский кубок по Ралли. Суть гонки проста: развить максимально возможную скорость на короткой дистанции в 402 метра или 1/4 мили.

На первый взгляд это может показаться достаточно простой задачей, но по факту, в драге имеет значение практически все, начиная от того, какая резина установлена на автомобиле участника, заканчивая тем, когда и на каких оборотах водитель переключает передачи. В итоге, в равной схватке победителем всегда становится тот, кто лучше чувствует свой автомобиль.

Судя по группе мероприятия ВКонтакте, организация в этом сезоне будет на еще более высоком уровне. По крайней мере, для самых маленьких посетителей, которые еще не находятся в возрасте, когда заряженные машины едва ли смогут их заинтересовать, подготовили развлекательную зону с батутом.

Организаторы заявляют очень достойные цели, ради которых проводят мероприятие. Во-первых, они хотят оказать благотворительную помощь детскому инфекционному отделению ГБУЗ ЛО с денег, вырученных на продаже билетов, а во-вторых - повысить безопасность движения, предоставив гонщикам возможность выразить себя вне дорог общественного пользования.

Фото: Сергей Москаев, группа ВКонтакте "Интересные события в Выборге"