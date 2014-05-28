Мазепин показал худший результат в третьей практике Гран-при Испании

Он отстал на 2,402 секунды от лидера.

Российский гонщик Никита Мазепин показал худший результат в третьей сессии свободных заездов четвертого этапа "Формулы 1" Гран-при Испании.

Пилот команды "Хаас" занял 20-е место, отстав от лидера на 2,402 секунды от лидера. Лучший результат показал гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен - 1 минута и 17,835 секунды. Второе место занял действующий чемпион "Формулы 1" Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - +0,235 секунды. Тройку лидером замкнул монегаск Шарль Леклер ("Феррари") - +0,437 секунды.

Отметим, что сегодня, 8 мая, состоится квалификация Гран-при Испании. Итоговая гонка состоится в воскресенье, 9 мая.

Ранее мы сообщали, что гол Капризова в овертайме помог "Миннесоте" одолеть "Анахайм".

Видео: YouTube / FORMULA 1