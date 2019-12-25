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Индекс промышленного производства Ленобласти вырос до 102,4% с января
Сегодня, 9:59
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Индекс промышленного производства Ленобласти вырос до 102,4% с января

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В частности, индекс обрабатывающих производств по области составляет 106,1%, а индекс добычи полезных ископаемых – 111,2%.

За первые 5 месяцев 2023 года индекс промышленного производства Ленобласти достиг 102,4%. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

В частности, индекс обрабатывающих производств по области составляет 106,1%, а индекс добычи полезных ископаемых – 111,2%.

Как подчеркнул вице-губернатор Ленинградской области Дмитрий Ялов, высокие показатели говорят об успешной борьбе местной экономики с кризисными явлениями. Чиновник также подчеркнул, что на данный момент ключевым драйвером в этой сфере выступает вагоностроение.

Ранее мы сообщили о том, что депутаты Ленобласти попросят включить бараки в программу расселения аварийного жилья.

Фото: Pxhere

Теги: индекс промышленного производства, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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