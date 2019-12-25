Депутаты Ленобласти попросят включить бараки в программу расселения аварийного жилья

На данный момент постановление правительства страны распространяется только на многоквартирные жилые дома, при этом объекты одноэтажной блокированной застройки не подлежат капитальному ремонту или реконструкции.

Депутаты ЗакСа Ленобласти намерены обратиться к премьеру РФ Михаилу Мишустину с просьбой внести изменения в постановление правительства страны "Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда". По задумке парламентариев, закон можно распространить на дома блокированной застройки, то есть, на бараки. Инициативу рассмотрели и одобрили во время заседания в среду, 28 июня.

По словам одного из авторов инициативы депутата Дмитрия Рытова, на данный момент постановление распространяется только на многоквартирные жилые дома, при этом объекты одноэтажной блокированной застройки не подлежат капитальному ремонту или реконструкции.

Также парламентарий добавил, что бараки распространены не только на территории 47-ого региона, но и по РФ в целом.

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