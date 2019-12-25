В Ленобласти растёт число социальных бизнесменов

На конец 2023 года количество таких предпринимателей в Ленобласти прибавится примерно на 500 человек.

Во вторник, 28 июня, прошёл Международный день социального бизнеса. На конец 2023 года количество таких предпринимателей в Ленобласти прибавится примерно на 500 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Социальные бизнесмены работают над рядом задач, в частности, обеспечивают население рабочими местами, организовывают обучающие программы, секции и уход за детьми, досуговые мероприятия, спортклубы, отвечают за соцобслуживание на дому, медицинские и оздоровительные услуги, частные детские сады, музеи и театры.

Добавим, что за первые 6 месяцев 2023 года статус социальных предпринимателей уже получили 300 субъектов бизнеса. Соцпредприятиям выдаются федеральные и региональные льготы в размере 1% от дохода. С января почти 100 предприятий в Ленобласти получили одобрение грантов на 500 тыс. рублей, общей суммы почти 50 млн рублей. Ещё 80 организаций получили субсидии из регионального бюджета на общую сумму 30 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть поддерживает производителей сельхозпродукции.

Фото: Piter.TV