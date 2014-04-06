Ленобласть поддерживает производителей сельхозпродукции

В ходе пленарного заседания руководители ведущих сельхозпредприятий региона и специализированных компаний, обеспечивающих деятельность АПК, обсудили итоги посевной и перспективы кормозаготовительной кампании.

С начала текущего года аграриям Ленобласти из областного бюджета было выделено 3,4 млрд рублей, что на 39 млн рублей, больше чем в 2022 году. Общий объем финансирования на год увеличен почти на 400 млн рублей до 5,7 млрд рублей. Такие данные опубликовала администрация Ленобласти.

В ходе пленарного заседания руководители ведущих сельхозпредприятий региона и специализированных компаний, обеспечивающих деятельность АПК, обсудили итоги посевной и перспективы кормозаготовительной кампании. Глава региона Александр Дрозденко вручил награды Минсельхоза РФ и Ленинградской области лучшим аграриям региона.

Продолжился День поля на демонстрационной площадке племзавода "Красногвардейский", который принимает праздник. В поле развернулась выставка современной сельскохозяйственной техники. 40 компаний представили почти 200 единиц техники, которая находится на вооружении хозяйств. В угодьях хозяйства прошли демонстрационные работы техники по заготовке кормов.

Ранее стало известно, что дачникам Ленобласти придётся оплачивать водоснабжение по тройному тарифу.

Фото: администрация Ленобласти