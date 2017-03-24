Следователи проводят проверку по факту смерти ребёнка после вакцинации

По предварительным данным следствия, с 28 сентября по 6 октября девочка находилась на лечении в детской больнице, откуда её мать забрала для продолжения лечения дома.

Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по Петербургу проводится доследственная проверка по факту смерти девочки 2021 года рождения после проведения вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по СПб.

По предварительным данным следствия, с 28 сентября по 6 октября девочка находилась на лечении в детской больнице, откуда её мать забрала для продолжения лечения дома. Когда состояние ребёнка ухудшилось, 8 октября мать доставила его в поликлинику. Несмотря на своевременно проведенные реанимационные мероприятия, девочка скончалась.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти, а также выясняются обстоятельства произошедшего.

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