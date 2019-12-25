Бастрыкин поручил пересмотреть дело уфимца, который убил педофила

Мужчина свою вину не признал, объяснив это тем, что защищал детей от предполагаемого педофила.

Следственный комитет повторно изучит материалы уголовного дела жителя Уфы. Ранее его осудили за избиение до смерти предполагаемого педофила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, Владимира Санкина признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Следствие постановило, что Санкин до смерти избил 54-летнего Владимира Зайцева, который ранее был судим за педофилию. На него пожаловались знакомые подростки, потому как, по их словам, он к ним приставал.

После выхода в эфир на одном из федеральных телеканалов программы, посвященной ходу расследования уголовного дела в отношении жителя Уфы Владимира Санкина, председатель СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату еще раз изучить материалы уголовных дел, расследованных в связи с произошедшими событиями". из сообщения пресс-службы СК РФ

На суде Санкин свою вину не признал. Он заявил, что своими действиями так защищал детей. По мнению юристов, приговор Санкину является очень жёстким.

Ранее суд арестовал трех полицейских по делу о взятках от задержанных с наркотиками.

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