Суд арестовал трех полицейских по делу о взятках от задержанных с наркотиками

Сумма взятки составила в общей сложности 270 тыс. рублей.

Приморский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу трех полицейских, которые обвиняются в получении взятки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что Валерий Смоленский, Артем Гаврилин и Ануар Нургалиев 28 сентября 2020 года получили от другого лица 150 тыс. рублей. В свою очередь полицейские не должны были выявить у лица факт хранения наркотиков и привлечь его к ответственности. Тоже самое произошло и в мае 2020-го года, но с другим человеком. Он дал правоохранителям взятку в размере 120 тыс. рублей.

Фигуранты вину не признают, от дачи показаний отказываются. Суд постановил заключить их под стражу до 5 июня 2021.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудники полиции Ленобласти пойдут под суд за взятку в 3 миллиона рублей. По предварительным данным, деньги были получены от бизнесмена.

Фото: Piter.TV