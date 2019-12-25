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Суд арестовал трех полицейских по делу о взятках от задержанных с наркотиками
Сегодня, 9:05
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Суд арестовал трех полицейских по делу о взятках от задержанных с наркотиками

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Сумма взятки составила в общей сложности 270 тыс. рублей.

Приморский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу трех полицейских, которые обвиняются в получении взятки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что Валерий Смоленский, Артем Гаврилин и Ануар Нургалиев 28 сентября 2020 года получили от другого лица 150 тыс. рублей. В свою очередь полицейские не должны были выявить у лица факт хранения наркотиков и привлечь его к ответственности. Тоже самое произошло и в мае 2020-го года, но с другим человеком. Он дал правоохранителям взятку в размере 120 тыс. рублей. 

Фигуранты вину не признают, от дачи показаний отказываются. Суд постановил заключить их под стражу до 5 июня 2021. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудники полиции Ленобласти пойдут под суд за взятку в 3 миллиона рублей. По предварительным данным, деньги были получены от бизнесмена. 

Фото: Piter.TV

Теги: взятка, наркотики, полиция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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