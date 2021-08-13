Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге увеличился на 14,7%

Зафиксирован рост заболевших на 50-й неделе мониторинга.

На 50-й календарной неделе в Санкт-Петербурге зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 14,7%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Несмотря на рост числа заболевших, темпы распространения инфекции остаются ниже уровня недельного эпидемиологического порога. По данным ведомства, заболеваемость обусловлена преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии.

Роспотребнадзор подчеркивает, что наиболее эффективным средством профилактики гриппа и его осложнений остается вакцинация.

Жителям Санкт-Петербурга напоминают о необходимости соблюдения респираторного этикета, включающего ношение масок в общественных местах, тщательное мытьё рук, регулярное проветривание помещений, а также избегание контактов с заболевшими.

Ранее Piter.TV сообщал, что здравоохранение Ленобласти ожидает внедрение технологий ядерной медицины.

Фото: Piter.TV