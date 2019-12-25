Здравоохранение Ленобласти ожидает внедрение технологий ядерной медицины

Власти региона начнут сотрудничество с "Парком атомных и медицинских технологий".

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с представителями фонда "ИНТЦ "Парк атомных и медицинских технологий" и подписал соглашение о сотрудничестве региона в сфере инновационных разработок в области медицины. Об этом рассказали в пресс-службе Администрации региона.

По словам главы области, фонд специализируется на разработке медицинских, цифровых и атомных технологий, применение которых полезно в области здравоохранения, промышленности и во второбработке сырья.

Мы заинтересованы в реализации пилотных проектов фонда на территории Ленинградской области и внедрении инновационных ноу-хау фонда на промышленных предприятиях и медучреждениях. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ранее сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти завершается осенний сезон наблюдений за нерпами.

Фото: Администрация Ленинградской области