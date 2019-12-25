Система мобильной диагностики здоровья питомцев заработала в петербургской ветклинике

Программное обеспечение автоматически интерпретирует результаты анализа, мгновенно загружает их в специальную информационную базу и позволяет передать информацию на любое мобильное устройство.

Впервые в РФ на ветеринарных учреждениях Петербурга вводится новаторская технология мобильной диагностики комплексного состояния домашних животных под названием "ИнноКвик", созданная отечественными учеными.

Эта система включает устройство для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) и сопутствующие компоненты, представленные готовыми к немедленному использованию комплектами реагентов, которые легко восполняются при необходимости. Программное обеспечение автоматически интерпретирует результаты анализа, мгновенно загружает их в специальную информационную базу и позволяет передать информацию на любое мобильное устройство. Время проведения теста сокращено до тридцати минут, а сама диагностика доступна без специального обучения персонала.

Такое техническое решение существенно повышает эффективность и удобство оказания ветеринарных услуг. Устройство способно диагностировать разнообразные заболевания дыхательной, кровеносной и пищеварительной систем у кошек, собак, рептилий, грызунов и птиц, а также определяет группу крови животного. Замкнутый цикл тестов минимизирует вероятность заражения материала и обеспечивает проведение обследований в любых условиях, будь то питомник, ферма или выезд на природу. Вес аппарата составляет всего 5 кг, что облегчает транспортировку и применение.

Новая система начнет функционировать сначала на госветстанции Приморского района, а вскоре расширит охват до Городской ветеринарной станции на 2-й Жерновской улице и Центра ветеринарии на Лиговском проспекте.

Фото: Правительство Петербурга