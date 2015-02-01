Система диспетчеризации электротранспорта заработала в Автобусном парке №2

Данные решения позволяют в реальном времениmonitor зарядку, обнаруживать неисправности и следить за состоянием электробусов.

В автобусном парке № 2 в Петербурге были внедрены инновационные диспетчерские системы для управления электрозарядными станциями и электрическим транспортом. Это стало первым комплексным решением в России для эффективного контроля над электротранспортом, сообщила пресс-служба "Пассажиравтотранса".

Парковая территория была интегрирована с системами ePark и eTrace, разработанными компанией Sitronics Electro. Данные решения позволяют в реальном времениmonitor зарядку, обнаруживать неисправности и следить за состоянием электробусов. В парке теперь функционируют 16 новых зарядных станций.

Система ePark обеспечивает оптимизацию процессов зарядки и помогает электробусам своевременно выезжать на маршруты. Она предоставляет сведения о различных зарядных станциях, потребляемой энергии, а также о количестве активных и неисправных зарядных устройств.

Система eTrace передает диспетчерам актуальную информацию о расположении электробусов и состоянии их батарей, что позволяет незамедлительно отправлять транспорт на подзарядку. Она фиксирует не только уровень заряда, но и другие параметры, такие как температура, напряжение и токи, а также количество циклов зарядки и разрядки.

Ранее мы сообщили о том, что комблаг Петербурга перешел в режим повышенной готовности из-за похолодания.

Фото: Telegram / Пассажиравтотранс