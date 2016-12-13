В Петербурге сироте аннулировали 230 тысяч рублей долга за ЖКУ

Только после вмешательства прокуратуры района права сироты восстановлены.

В Петербурге по требованию прокуратуры сироте аннулировали 230 тысяч рублей долга за коммунальные услуги. Об этом рассказали в прокуратуре Петроградского района.

Установлено, что в период с 2021 по 2024 год управляющей компанией 20-летнему молодому человеку необоснованно начислялись коммунальные платежи, что привело к образованию у сироты задолженности в размере 230 тысяч рублей.

Только после вмешательства прокуратуры района права сироты восстановлены. В настоящее время задолженность молодого человека перед управляющей организацией аннулирована.

Студентам-сиротам частных образовательных учреждений предоставят бесплатный проезд.

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