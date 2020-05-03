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5 октября в Петербурге прозвучат сирены
Сегодня, 11:25
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5 октября в Петербурге прозвучат сирены

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В городе будут проверять готовность региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

Техническая проверка пройдет с 10:35 до 11:00. Ее организует СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр". 

В Петербурге включат электросирены, акустические системы, громкоговорители. Также будут задействовать телеканалы и радиостанции.

Проверка проводится для того, чтобы оценить готовность и техническое состояние системы оповещения города, определить исправность всех используемых технических средств оповещения и каналов связи к массовому оповещению петербуржцев о чрезвычайных ситуациях.

говорится в сообщении.

Отметим, что такая проверка проводится ежегодно. 5 октября она также состоится в Ленобласти. 

Свои замечания по проведению проверки и предложения по совершенствованию оповещения населения Санкт-Петербурга при чрезвычайных ситуациях можно направить через форму обратной связи на сайте или по телефонам 004, 576-4-004.

Фото: ВКонтакте / Городской мониторинговый центр

Теги: проверка системы оповещения, сирены
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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