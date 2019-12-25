В Ленобласти 5 октября проверят системы оповещения

Жителей региона просят сохранять спокойствие,

В среду, 5 октября, в Ленинградской области состоится комплексная проверка систем оповещения. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Специалисты испытают телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители. Кроме того, в проверке задействуют региональные каналы, по которым в период с 10:43 до 10:44 покажут проверочный видеоролик.

Работы продлятся 10:00 до 11:00. Жителей и гостей 47-ого региона заранее призвали сохранять спокойствие.

Ранее мы сообщили о том, что все повестки о мобилизации выдали в Ленобласти.

Фото: Piter.TV