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В Ленобласти 5 октября проверят системы оповещения
Сегодня, 10:55
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В Ленобласти 5 октября проверят системы оповещения

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Жителей региона просят сохранять спокойствие,

В среду, 5 октября, в Ленинградской области состоится комплексная проверка систем оповещения. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Специалисты испытают телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители. Кроме того, в проверке задействуют  региональные каналы, по которым в период с 10:43 до 10:44 покажут проверочный видеоролик. 

Работы продлятся 10:00 до 11:00. Жителей и гостей 47-ого региона заранее  призвали сохранять спокойствие. 

Ранее мы сообщили о том, что все повестки о мобилизации выдали в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, проверка, системы оповещения
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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