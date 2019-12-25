В Ленобласти 5 октября проверят системы оповещения

В среду, 5 октября, в Ленинградской области состоится комплексная проверка систем оповещения. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Специалисты испытают телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители. Кроме того, в проверке задействуют региональные каналы, по которым в период с 10:43 до 10:44 покажут проверочный видеоролик.
Работы продлятся 10:00 до 11:00. Жителей и гостей 47-ого региона заранее призвали сохранять спокойствие.
Ранее мы сообщили о том, что все повестки о мобилизации выдали в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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