На Сиреневом бульваре горели коммуналки

Огонь распространился по двум этажам жилого дома.

Сегодня, 13 августа, в Выборгском районе произошел пожар сразу в двух коммунальных квартирах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

На Сиреневом бульваре, 9, корпус 1, огонь распространился по двум этажам. Пламя отправились тушить 17 пожарных и четыре спецмашины.

Известно, что в 17:24 огонь удалось локализовать. Информация о пострадавших не поступала. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv