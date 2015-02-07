На Сиреневом бульваре горели коммуналки

Сегодня, 13 августа, в Выборгском районе произошел пожар сразу в двух коммунальных квартирах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.
На Сиреневом бульваре, 9, корпус 1, огонь распространился по двум этажам. Пламя отправились тушить 17 пожарных и четыре спецмашины.
Известно, что в 17:24 огонь удалось локализовать. Информация о пострадавших не поступала. Причина возгорания устанавливается.
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Фото: Piter.tv
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