Синоптик Иванов рассказал о причинах дождливой погоды в Петербурге в начале марта

До конца текущей недели в городе станет ощутимо меньше осадков.

Несмотря на антициклоническую погоду в конце февраля, март встретил жителей Северной столицы проливными дождями. Инициативу перехватили североатлантические циклоны, уходящие на север Европейской части России, – рассказал "Вечернему Петербургу" синоптик Павел Иванов.

В то же время над Европой сформировался обширный Европейский антициклон Азорского происхождения. Азорские антициклоны – самые тёплые области повышенного давления для умеренных широт. Именно с ними связаны периоды мягкой зимней, но при этом солнечной погоды в зимнее время и жара летом. Совместными усилиями циклоны и антициклон сменили воздушные потоки с южных на западные и открыли дорогу тёплому океаническому воздуху. Павел Иванов, синоптик, администратор сообщества "Погода в Петербурге" в "ВКонтакте"

Синоптик также отметил, что петербуржцы "расплатились" за теплые и относительно сухие дни в конце зимы. Впрочем, по его замечанию, сложившийся погодный фон вполне типичен для зимней оттепели.

Если в последние числа февраля за весеннее тепло (до +3…+6 градусов) отвечало высокое солнце, то сейчас, в отсутствие светила, тепло сохраняется лишь за счёт горизонтального переноса воздуха со стороны океана. Классическая ситуация для любой зимней оттепели. К тому же, за продолжающийся период тёплой погоды приходилось расплачиваться порывистыми сильными западными ветрами, обилием облаков и периодическими осадками в смешанной фазе. Снегопады сменялись дождями и наоборот, а столбики термометров колебались от -1…+2 градусов в ночные часы до +1…+4 градусов в дневные. Среднесуточная температура оставалась в диапазоне 0…+2 градуса, что соответствует климатическим рамкам третьей декады марта, нежели его первой пятидневке. Павел Иванов, синоптик, администратор сообщества "Погода в Петербурге" в "ВКонтакте"

Иванов считает, что с завтрашнего дня и вплоть до конца недели Европейский циклон потеснит североатлантические. Осадков станет ощутимо меньше, на небо вернется солнце. На вопрос, наступит ли 7 числа "настоящая" весна, синоптик затруднился ответить однозначно.

С одной стороны, март с точки зрения климата является полноценным зимним месяцем со среднемесячной температурой -1,0 градусов, да и возвратные холода случаются каждую весну (даже в апреле и мае!). С другой стороны, с каждым днём солнце становится выше, а отрицательный радиационный баланс стремится к нулю. Единственная возможность у зимы показать себя – вторая половина марта, о которой в настоящий момент мало что известно. В апреле, не говоря о мае, увеличивающийся световой день и высокое солнце не позволят зиме вольготно чувствовать себя на берегах Невы. Может быть холодно, даже может выпасть снег, но это уже весенний холод, а не зимний. Да и свежевыпавшему снегу уже не суждено задерживаться надолго. Павел Иванов, синоптик, администратор сообщества "Погода в Петербурге" в "ВКонтакте"

Ранее мы писали, что в Петербурге 6 марта может быть поставлен температурный рекорд.

Фото: Piter.TV