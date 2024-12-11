В Петербурге 6 марта может быть поставлен температурный рекорд

Рекорд держится уже полвека и составляет +5,6 градуса.

В четверг Северная столица будет ощущать влияние тёплого сектора очередного североатлантического циклона, центр которого в середине дня выйдет на север Ботнического залива. Будет ветрено и пройдут дожди, а температура воздуха продолжит расти. Как отметили синоптики "Фобос", возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который держится уже полвека и составляет +5,6 градуса.

Температура воздуха 6 марта в Петербурге +5…+7 градусов, в Ленинградской области +3…+8 градусов. Ветер западный 6-11 м/с, с порывами до 12-17 м/с.

В пятницу ожидается без существенных осадков и +4…+6 градусов.

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Фото: Piter.tv