Синоптик Колесов анонсировал урожайный для грибников год

Теплая погода, обильные дожди и отсутствие весенней засухи создали идеальные условия для роста грибов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов опубликовал в своем Telegram-канале отчет для грибников. Он отметил, что за последнюю неделю грибы начали активно расти.

Колесов подчеркнул, что погода в этом году благоприятна для грибов на всей территории Ленобласти, в отличие от прошлого года, когда хороший урожай был только в Выборгском районе. Теплая погода, обильные дожди и отсутствие весенней засухи создали идеальные условия для роста грибов.

Синоптик также показал первые два ведра собранных лисичек и отметил, что помимо них в разных типах леса растет много других грибов, таких как красные и белые. Он выразил уверенность, что 2024 год будет богат на грибы.

Ранее Колесов рассказал о температурных рекордах XXI века в Петербурге.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.