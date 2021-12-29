Избившего собственную мать 41-летнего петербуржца отпустили по подписке о невыезде

Пьяный сын избил мать и угрожал ее убить.

В воскресенье, 9 января, в полицию Выборгского района поступило заявление от 69-летней петербурженки о том, что она опасается за свою жизнь.

Вечером того же дня находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего с матерью, мужчина схватил женщину, нанес несколько ударов по рукам и ногам, схватил за шею, не давая возможности выбраться, при этом сопровождая свои действия словами угрозы убийством: "Я тебя убью!".

Пострадавшая сильно испугалась за свою жизнь, поскольку сын был зол, возбужден, агрессивно настроен. Возможности вырваться и убежать у нее не было.

Полицейские задержали и полностью изобличили в преступлении сына потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по статье 119 "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Подозреваемого отпустили по подписке о невыезде.

Фото: Piter.tv