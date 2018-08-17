Сын Никаса Сафронова: кто это и чем известен, кроме случая в туалете?

На днях сеть облетели курьезные кадры с застрявшим в туалетной кабине самолета человеком, страдающим лишним весом. Как выяснилось, этим человеком был сын российского художника Никаса Сафронова, Лука Затравкин. Рассказываем, какие заслуги у мужчины есть помимо вирусного видео.

Биография Луки Затравкина

Лука Затравкин, он же Сафронов – российский пианист, ему 29 лет. Мать, много лет жизни посвятившая музыке, стала для сына примером и вдохновением, и мальчик в пятилетнем возрасте научился играть на пианино. Год спустя Лука уже отправился на крупный музыкальный конкурс Classica Nova для музыкантов всех возрастов, советский и российский виолончелист Мстислав Ростропович уже тогда отметил, что мальчика ждет большое будущее.

В детские и юношеские годы Лука Затравкин отличился в 16 международных музыкальных конкурсов, в 2001 пианист получил титул профессора в Швейцарской консерватории. На счету Затравкина есть и благотворительные концерты: один из них он провел в память о жертвах теракта в Беслане в 2004 году, другой в 2007 году посвятил детям, страдающим пороком сердца.

В 2009 году пианиста наградили орденом Миротворца.

"Сын Сафронова застрял в туалете". Что это за случай?

То самое видео, распространившееся по соцсетям и СМИ, привлекло к музыканту много лишнего внимания. На кадрах страдающего избыточным весом мужчину вытягивают с унитаза в самолете рейса "Казань-Москва" 24 ноября. Как рассказал сам Затравкин, как только он зашел в туалетную кабинку, самолет начал идти на посадку. В дверь кабинки постучали бортпроводники, призывая вернуться на свое кресло, но музыкант растерялся и нажал на кнопку слива. В этот момент его засосало в вакуум. Самостоятельно освободиться у него не получилось, на помощь подоспели несколько человек. Спасение пианиста записал на телефон один из пассажиров самолета и выложил в сеть. Затравкин заявлял, что хочет подать на него в суд, хотя и признался, что к случившемуся старается относиться с юмором.

"Я не умру в туалете!" – кричал музыкант, пока его вытягивали из ловушки.

Сказанная в отчаянии фраза стала для самого пианиста крылатой: свою свежую публикацию в Instagram, где он поблагодарил взволнованных ситуацией поклонников, он сопроводил похожим хештегом. Также Затравкин отметил, что "#неунывает" и успел "#замемефицироваться".

Проблемы с весом

Лишним весом сын Никаса Сафронова страдает с юных лет, к 18 годам цифра на весах перевалила за 160 килограммов. Отец музыканта сажал сына на жесткую диету, Лука занимался спортом и сильно похудел, но вес снова вернулся. Внешний вид Затравкина постоянно комментируют под его фотографиями в соцсетях, поклонники беспокоются о здоровье музыканта и советуют похудеть. Некоторые даже призывают объединить силы.

Несмотря на избыточный вес, музыканту сложно отказаться от любимой еды и сладостей. Сафронов-младший не стесняясь публикует на своей странице фотографии с очередной вкусностью в руках.

Чем еще известен Лука Затравкин?

К сожалению, талант пианиста и его добрые дела постоянно заслоняются иными случаями. В 2016 году Лука Сафронов стал виновником смертельного ДТП: в Москве музыкант сбил пенсионерку, идущую на красный свет. Женщина скончалась на месте. Лука действовал как законопослушный гражданин, пройдя все необходимые процедуры в полиции, и не прибегал к помощи звездного отца. Сам пианист долго и глубоко переживал случившееся. Позднее в память погибшей женщины, которая была связана с благотворительным фондом, и в память жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня" Лука Затравкин дал благотворительный концерт.

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Фото: lukasafronovofficial / Instagram; скрин VTV / YouTube

Видео: InformDetox / YouTube