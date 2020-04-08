Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы в свой день рождения

ДТП произошло на Тверской-Ямской улице в столице.

Заслуженный художник РФ Никас Сафронов попал в ДТП в центре столицы в свой день рождения.

ДТП произошло во втором часу ночи на Тверской-Ямской улице в Москве. Водитель такси уснул за рулем и протаранил машины на светофоре, которые стояли в ожидании разрешающего сигнала. Среди пострадавших машин был и "Порше" Никоса САфронова, который ехал вместе с братом.

Никас Сафронов довольно спокойно отреагировал на ситуацию, и с пониманием отнесся к таксисту. На вопрос о своем самочувствии Сафронов ответил, что все нормально, только в день рождения у него разбита губа и поврежден зуб.

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Видео: Mash