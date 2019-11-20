Художник считает, что уличные творцы не должны забывать про этику и мораль, когда создают свои работы.

В рамках Петербургского международного экономического форума российский и советский художник Никас Сафронов объяснил, почему против граффити на исторических зданиях в Петербурге. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" в пятницу, 4 июня.

Надо знать места. Никас Сафрронов, российский и советский художник.

Однако не ко всем граффити художник относится негативно. В некоторых уличных работах Сафронов находит искусство. В пример он привел работы британского андеграундного художника стрит-арта Бэнкси.

Художник считает, что уличные творцы не должны забывать про этику и мораль, когда создают свои работы.

Ранее мы писали, что фронтмен группы "АукцЫон" Олег Гаркуша выступил за сохранение граффити с портретом Горшенева.

Фото: Instagram / @ safronov_nikas