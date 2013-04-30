Фронтмен группы "АукцЫон" Олег Гаркуша выступил за сохранение граффити с портретом Горшенева

Фронтмен группы "АукцЫон" и президент благотворительного фонда "Гаркундель" Олег Гаркуша выступил за сохранение граффити, которое находится во дворе дома №47 по Лиговскому проспекту (возле магазина "Castle Rock"). Об этом в среду, 2 июня, сообщает "Петербургский дневник".
Музыкант отметил, что граффити с портретом лидера группы "Король и шут" Михаила Горшенева полностью соответствует рок-магазину, который расположен во дворе.
Гаркуша также заявил, что на данный момент временно приостановлены работы по нанесению граффити с портретами рок-музыкантов и режиссеров на здание фонда.
Ранее мы писали, что из-за одной жалобы в Петербурге закрасят граффити с Китом Флинтом.
Фото: change.org
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