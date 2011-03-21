Из-за одной жалобы в Петербурге закрасят граффити с Китом Флинтом

Сегодня в 17 часов дня коммунальщики закрасят изображение на стене здания рядом с "Castle Rock".

В субботу, 29 мая, управляющая компания закрасит граффити с исполнителем британской группы "The Prodigy" Китом Флинтом в Северной столице. Такую меру решили принять из-за жалобы неизвестного горожанина, который никогда не видел изображение вживую. Об этом сообщается на странице Urbanfresco в "Инстаграм".

Известно, что рисунок появился на стене дома у культового "Castle Rock" 18 июля 2020 года. Адрес изображения - Пушкинская улица, дом 10, литера Б.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге в очередной раз закрасили портрет Бродского. Как отметил Лукьянов, в России нет международного дня стрит-арта. Однако, по словам художника, можно считать, что 24 мая - неофициальный международный день уличной культуры. Он отметил, что портрет поэта можно закрашивать из раза в раз, однако скоро он появится на Манхэттене.