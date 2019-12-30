Сын Никаса Сафронова принял "шпагатный челлендж" Анастасии Волочковой

Пианист Лука Затравкин, сын известного петербургского художника Никаса Сафронова, поучаствовал в челлендже балерины Анастасии Волочковой. В своем Instagram он опубликовал свой "шпагат".
Затравкин решил поучаствовать в челлендже после очередного шпагата балерины на отдыхе. Там она позирует в розовом купальнике, фото вызвало бурное обсуждение.
Пользователи пианиста при этом отметили, что у него хорошее чувство юмора.
Сын Никаса Сафронова: кто это и чем известен, кроме случая в туалете?
Фото: Instagram/ lukasafronovofficial
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