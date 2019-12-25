Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща

У детей и взрослых похожие симптомы.

Появление лихорадки и сыпи на теле в эпидсезон могут свидетельствовать о том, что человека укусил инфицированный клещ. Об этом РИА Новости сообщил врач-инфекционист Морозовской детской больницы Алексей Ртищев.

Специалист отметил, что если на теле не был найден клещ, это еще ни о чем не говорит, после укусу насекомое могло самостоятельно отвалиться.

По словам Алексея Ртищева, удалить клеща самостоятельно можно при помощи нитки. Ее нужно обвязать вокруг того места, где клещ присосался к коже, и выкрутить против часовой стрелки.

Врач-инфекционист ИКБ №2 Наталья Прохорова отметила, что у взрослых и детей после укуса одинаковые симптомы – сыпь и температура. Она посоветовала после укуса клеща сдать его в лабораторию для исследования.

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