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В Роспотребнадзоре предупредили о риске заражения энцефалитом через сырое молоко
Сегодня, 16:57
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nastya960

В Роспотребнадзоре предупредили о риске заражения энцефалитом через сырое молоко

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Преимущественно, это относится к козьему молоку, но и от коровьего молока тоже можно заразиться.

Сырые молочные продукты могут содержать в себе вирус клещевого энцефалита. Об этом в интервью порталу "Доктор Питер" рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

Заразиться энцефалитом можно не только при укусе клеща, но и при употреблении сырого молока от инфицированного животного.

Здесь лидирует козье молоко, сыр из козьего молока. Но и коровье молоко тоже.

Ирина Чхинджерия, специалист Роспотребнадзора

Клещевой энцефалит – вирус, поражающий центральную и периферическую нервную систему. Осложнения могут привести к параличу и смерти.  

В Петербурге семь из десяти образцов пастеризованного молока не соответствуют ГОСТу.

Фото: pixabay

Теги: ирина чхинджерия, роспотребнадзор
Категории: Общество, Новости СПб, Лента новостей, Здоровье,

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