В Роспотребнадзоре предупредили о риске заражения энцефалитом через сырое молоко

Сырые молочные продукты могут содержать в себе вирус клещевого энцефалита. Об этом в интервью порталу "Доктор Питер" рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.
Заразиться энцефалитом можно не только при укусе клеща, но и при употреблении сырого молока от инфицированного животного.
Здесь лидирует козье молоко, сыр из козьего молока. Но и коровье молоко тоже.
Ирина Чхинджерия, специалист Роспотребнадзора
Клещевой энцефалит – вирус, поражающий центральную и периферическую нервную систему. Осложнения могут привести к параличу и смерти.
В Петербурге семь из десяти образцов пастеризованного молока не соответствуют ГОСТу.
Фото: pixabay
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