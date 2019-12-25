В Роспотребнадзоре предупредили о риске заражения энцефалитом через сырое молоко

Преимущественно, это относится к козьему молоку, но и от коровьего молока тоже можно заразиться.

Сырые молочные продукты могут содержать в себе вирус клещевого энцефалита. Об этом в интервью порталу "Доктор Питер" рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

Заразиться энцефалитом можно не только при укусе клеща, но и при употреблении сырого молока от инфицированного животного.

Здесь лидирует козье молоко, сыр из козьего молока. Но и коровье молоко тоже. Ирина Чхинджерия, специалист Роспотребнадзора

Клещевой энцефалит – вирус, поражающий центральную и периферическую нервную систему. Осложнения могут привести к параличу и смерти.

В Петербурге семь из десяти образцов пастеризованного молока не соответствуют ГОСТу.

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