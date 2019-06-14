В Петербурге семь из десяти образцов пастеризованного молока не соответствуют ГОСТу

"Общественный контроль" нашел разбавленное молоко в торговых сетях Петербурга. Производителям вынесли предупреждение.
"Общественный контроль" проверил десять образцов пастеризованного молока, представленного на полках магазинов. Семь из десяти брендов не соответствовали ГОСТу. Нарушения нашли в составе, по содержанию жира и белка, также есть недочеты и в маркировке.
Предупреждения получили следующие производители: "Сметанин", "Торжок. Молочное царство", "О"кей", "Васильково поле", "Отборное", "Кривское" и "Мещерские росы".
Проверку прошли только три образца молока: "Пискаревское" и два вида молока "Зеленая линия", 3,2% и 2,5%.
Ранее специалисты проверили качество вареной колбасы в магазинах Петербурга.
Фото: pixabay
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