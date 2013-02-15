В Петербурге инфекционист рассказал, как защититься от менингококковой инфекции

Самый эффективный метод профилактики инфекции – вакцинация.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" инфекционист Валентин Ковалев рассказал, как защититься от менингококковой инфекции.

По словам специалиста, осенью в целом растет заболеваемость, и иммунитет человека справляется с дополнительной нагрузкой. В этом году в стране зафиксировали двукратный рост заболеваемости менингококковой инфекцией, возбудитель которой – бактерия диплококк.

Кроме того, существует вирусный и бактериальный менингиты, второй опаснее для здоровья, поскольку может сопровождаться тяжелыми последствиями.

Головная боль, но часто симптомы неспецифические, сложно в первые часы отличить от вирусной инфекции или гриппа. Врачи скорой помощи и поликлиник боятся детей с высокой температурой, у которых других симптомов почти нет. Валентин Ковалев, инфекционист

А еще важно обращать внимание на сонливость, нарушение сознания и вялость.

Сыпь – симптом генерализованной инфекции, проявление сепсиса менингококкового выглядит как черные пятна. Возбудитель попадает в кровь, размножается, возникает каскад патологических реакций, при отсутствии лечения приводит к исходу за 15 часов. Валентин Ковалев, инфекционист

Эффективный метод профилактики инфекции – вакцинация, ее можно совмещать с прививкой против гриппа.

