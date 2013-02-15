  1. Главная
В Петербурге инфекционист рассказал, как защититься от менингококковой инфекции
Сегодня, 15:59
Самый эффективный метод профилактики инфекции – вакцинация.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" инфекционист Валентин Ковалев рассказал, как защититься от менингококковой инфекции. 

По словам специалиста, осенью в целом растет заболеваемость, и иммунитет человека справляется с дополнительной нагрузкой. В этом году в стране зафиксировали двукратный рост заболеваемости менингококковой инфекцией, возбудитель которой – бактерия диплококк. 

Кроме того, существует вирусный и бактериальный менингиты, второй опаснее для здоровья, поскольку может сопровождаться тяжелыми последствиями. 

Головная боль, но часто симптомы неспецифические, сложно в первые часы отличить от вирусной инфекции или гриппа. Врачи скорой помощи и поликлиник боятся детей с высокой температурой, у которых других симптомов почти нет. 

Валентин Ковалев, инфекционист 

А еще важно обращать внимание на сонливость, нарушение сознания и вялость. 

Сыпь – симптом генерализованной инфекции, проявление сепсиса менингококкового выглядит как черные пятна. Возбудитель попадает в кровь, размножается, возникает каскад патологических реакций, при отсутствии лечения приводит к исходу за 15 часов. 

Валентин Ковалев, инфекционист 

Эффективный метод профилактики инфекции – вакцинация, ее можно совмещать с прививкой против гриппа. 

Ранее на Piter.TV: от гриппа вакцинировались 1,3 млн жителей Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

