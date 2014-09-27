В Капелле состоится симфонический марафон к 215-летию со дня рождения Мендельсона

Организаторами мероприятия выступают "Петербург-концерт" и Симфонический оркестр Петербурга под руководством народного артиста РФ Сергея Стадлера.

В воскресенье, 1 декабря, в Капелле пройдет 11-й симфонический марафон, посвященный 215-летию со дня рождения Мендельсона. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Организаторами мероприятия выступают "Петербург-концерт" и Симфонический оркестр Петербурга под руководством народного артиста РФ Сергея Стадлера. Концепция марафона, включающего многочасовую программу произведений одного композитора, исполненную одним оркестром под управлением одного дирижера, была воплощена в жизнь Стадлером в 2014 году.

За последние десять лет коллектив представил публике множество классических музыкальных произведений, а исполнение всех девяти симфоний Бетховена в течение восьми часов стало российским рекордом. В этом году марафон будет посвящен творчеству Феликса Мендельсона.

Мероприятие начнется в 16:00 и продлится около шести часов.

Ранее мы сообщили о том, что в "Севкабеле" 30 ноября заработает снежная горка длиной в 42 метра.

Фото: Telegram / Пиотровский Online