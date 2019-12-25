В "Севкабеле" 30 ноября заработает снежная горка длиной в 42 метра

Горку, как и в прошлом году, расположат рядом с "Катком у моря".

В "Севкабель Порту" 30 ноября заработает снежная горка длиной в 42 метра, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Горку, как и в прошлом году, расположат рядом с "Катком у моря", и с нее откроется завораживающий вид на Финский залив. Кататься получится на двух дорожках, за безопасностью проследят инструкторы.

Кроме того, еще одна знаковая для горожан горка скоро появится на Дворцовой площади. Ее длина составит 65 метров, а высота – 9 метров. Сооружение установят между зданиями Главного штаба и Штаба гвардейского корпуса.

Фото: Telegram / Пиотровский Online