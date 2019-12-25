Бизнесмен хранил в магазине на проспекте Ленина свыше 4,5 тыс. пачек сигарет без маркировки

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ.

Прокуратура Колпинского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об обязательной маркировке товаров и продукции. В апреле индивидуальный предприниматель хранил в магазине на проспекте Ленина, 72А, немаркированные пачки сигарет, сообщили 28 мая в надзорном ведомстве.

Из незаконного оборота изъяли более 4,5 тыс. пачек табачной продукции на общую сумму свыше 600 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ. Ход расследования прокуратурой поставлен на контроль.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге завершено расследование уголовного дела о незаконном табачном бизнесе, действовавшем по всей стране.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга