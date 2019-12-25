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Бизнесмен хранил в магазине на проспекте Ленина свыше 4,5 тыс. пачек сигарет без маркировки
Сегодня, 10:25
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Бизнесмен хранил в магазине на проспекте Ленина свыше 4,5 тыс. пачек сигарет без маркировки

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Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ.

Прокуратура Колпинского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об обязательной маркировке товаров и продукции. В апреле индивидуальный предприниматель хранил в магазине на проспекте Ленина, 72А, немаркированные пачки сигарет, сообщили 28 мая в надзорном ведомстве. 

Из незаконного оборота изъяли более 4,5 тыс. пачек табачной продукции на общую сумму свыше 600 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ. Ход расследования прокуратурой поставлен на контроль. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге завершено расследование уголовного дела о незаконном табачном бизнесе, действовавшем по всей стране. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: прокуратура, табак
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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