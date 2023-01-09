В Петербурге завершено расследование уголовного дела о незаконном табачном бизнесе, действовавшем по всей стране

Подпольная фабрика, включавшая пять отдельных подразделений, действовавших независимо друг от друга, успела выпустить и продать не менее 115 млн пачек сигарет общей стоимостью порядка 1,8 млрд рублей.

ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти завершило предварительное расследование крупного уголовного дела против членов организованной преступной группы, состоящей из 12-ти человек. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая организацию преступного сообщества, изготовление и распространение фальшивых акцизных марок, производство и реализацию товаров без обязательной маркировки, а также незаконное использование чужих торговых марок.

Расследование установило, что преступники занимались производством и распространением фальсифицированной табачной продукции начиная с 2017 года. Их деятельность охватывала территорию различных регионов страны и прекратилась лишь благодаря действиям сотрудников Федеральной службы безопасности.

Подпольная фабрика, включавшая пять отдельных подразделений, действовавших независимо друг от друга, успела выпустить и продать не менее 115 млн пачек сигарет общей стоимостью порядка 1,8 млрд рублей. Для производства использовалась современная техника, способная производить по 5000 сигарет каждую минуту. Контрафакт упаковывали в фирменные упаковки популярных брендов и снабжали поддельными акцизными знаками перед продажей.

Основными регионами распространения нелегальной продукции стали столица и Московская область, регионы Центрального федерального округа, а также Сибирь и Дальний Восток. Из-за действий преступников владельцы зарегистрированных товарных знаков понесли убытки примерно на 47 млн рублей.

В ходе следствия было проведено более 40 обысков, в результате которых обнаружены и конфискованы почти два миллиона готовых пачек сигарет, сто тонн исходного материала, 550 тысяч евро наличными и финансовая документация, связанная с международными поставками оборудования и материалов.

Для компенсации убытков пострадавшим сторонам следственными органами были приняты меры по обеспечению иска путем ареста счетов подозреваемых на общую сумму более 33 млн рублей и 526 тысяч долларов США.

Вскоре уголовное дело вместе с обвинительным заключением будет передано в Тосненский городской суд для дальнейшего судебного разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что полиция закрыла сеть элитных борделей в центре Петербурга.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти