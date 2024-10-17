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На Московском проспекте открылось швейное ателье, в котором работают люди с инвалидностью
Сегодня, 16:48
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На Московском проспекте открылось швейное ателье, в котором работают люди с инвалидностью

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Для них предусмотрена система наставничества.

На Московском проспекте в Петербурге заработала швейная мастерская, в которой смогут работать 20 людей с ограничениями по здоровью. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 17 октября. 

Для них предусмотрена система наставничества, также есть служба психологической помощи. 

Санкт-Петербург отличается тем, что у нас самое лучшее трудоустройство по всей стране. Самый большой процент. Город очень хорошо работает с людьми с инвалидностью. 

Елена Замышляева, временно исполняющий обязанности председателя комитета по труду и занятости населения Петербурга 

В Северной столице работают еще четыре подобных мастерских – столярная, керамическая, мыловарная. 

Ранее на Piter.TV: особенные художники украсили своими рисунками такси в Петербурге. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: ателье, московский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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