Прибывших на родину шведских болельщиков отправили на недельный карантин

Футбольных фанатов, посетивших Евро-2020 в Петербурге, призвали сдать анализы на коронавирус. Болезнь выявили у двух шведов.

Шведских болельщиков, которые побывали на чемпионате по футболу в Северной столице, после возвращения на родину попросили остаться дома в режиме самоизоляции на неделю. Об этом сообщили в газете Dagens Nyheter.

Отказаться от карантина могут те болельщики, которые сделали прививку от COVID-19. По данным издания, у двух фанатов, сдавших тест на коронавирус, подтвердилось заболевание.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Финляндии зарегистрировали 120 случаев заражения коронавирусом у болельщиков, которыe ездили в Петербург на футбольный матч.

Фото: Piter.tv