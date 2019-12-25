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Прибывших на родину шведских болельщиков отправили на недельный карантин
Сегодня, 13:53
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Прибывших на родину шведских болельщиков отправили на недельный карантин

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Футбольных фанатов, посетивших Евро-2020 в Петербурге, призвали сдать анализы на коронавирус. Болезнь выявили у двух шведов.

Шведских болельщиков, которые побывали на чемпионате по футболу в Северной столице, после возвращения на родину попросили остаться дома в режиме самоизоляции на неделю. Об этом сообщили в газете Dagens Nyheter.

Отказаться от карантина могут те болельщики, которые сделали прививку от COVID-19. По данным издания, у двух фанатов, сдавших тест на коронавирус, подтвердилось заболевание. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Финляндии зарегистрировали 120 случаев заражения коронавирусом у болельщиков, которыe ездили в Петербург на футбольный матч. 

Фото: Piter.tv

Теги: болельщики карантин, евро-2020, ковид, пандемия, швеция
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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