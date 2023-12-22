В Шушарах на таможне пресекли ввоз кофе из китая

Незаявленные в декларации товары изъяты.

Таможенники в Петербурге пресекли ввоз в Россию незадекларированного растворимого кофе китайского производства. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

На Шушарский таможенный пост в железнодорожном контейнере из Китая прибыла товарная партия растворимого кофе. В декларации указывалось о ввозе в РФ 1020 стиков растворимого кофейного напитка общим весом 8,8 тонн, стоимостью 2,6 миллиона рублей.

На деле товарная партия представляла собой растворимые кофейные напитки различных наименований в стиках в количестве 368 000 штук, размещенных в 44 800 упаковках. Незаявленные в декларации товары изъяты.

За недекларирование товаров в отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России. Назначена товароведческая экспертиза.

Ранее петербурженка пыталась отправить в детском конструкторе ампулы с психотропным веществом.

Фото и видео: пресс-служба Санкт-Петербургской таможни