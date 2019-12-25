В Шушарах женщина обвинила супруга в домогательствах к её дочери

Следственным комитетом решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Жителя Шушар заподозрили в домогательствах к несовершеннолетней падчерице. В полицию с заявлением обратилась 47-летняя мама девочки.

Как уточнили в АН "Оперативное прикрытие", женщина заявила на своего 58-летнего супруга. Она рассказала, что он вечером 21 октября совершил развратные действия в отношении её 17-летней дочери.

Подозреваемый задержан. Следственным комитетом решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Тихвине пенсионерку изнасиловал друг её покойного сына.

Фото: Piter.tv