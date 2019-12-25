Петербургские предприниматели получили свыше 1 млн рублей штрафов за самовольное размещение элементов благоустройства

Нарушения касаются временных торговых точек, ограждений, ворот и прочих сооружений, расположенных как на частной собственности, так и на городских землях.

Предприниматели Петербурга понесли административные наказания в виде штрафных санкций на общую сумму более 1 млн рублей за несанкционированное размещение элементов благоустройства. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) регулярно контролирует соблюдение регламента, выявляя случаи монтажа конструкций без согласования с Комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА).

Нарушения касаются временных торговых точек, ограждений, ворот и прочих сооружений, расположенных как на частной собственности, так и на городских землях. За первый квартал 2025 года в инспекцию поступило свыше 450 обращений от бдительных граждан, сообщивших о неправомерных действиях. После проведенной проверки инспекторы выдали более пятисот предупреждений.

Наиболее серьезные правонарушители получили уведомления с требованием устранить нарушение. За указанный период выявлено 45 таких фактов, по которым материалы переданы в судебные инстанции. Итогом судебных разбирательств стали решения о наложении штрафов на сумму около 200 тысяч рублей.

Дополнительно на сумму более 1 миллиона рублей предприниматели выплатили штрафы, назначенные после автоматического выявления нарушений специализированными системами видеонаблюдения "Городовой", оснащенными искусственным интеллектом.

Фото: ГАТИ Петербурга