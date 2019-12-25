За 2025 нейросеть "Городовой" в Петербурге обучили находить четыре вида нарушений

Комплексные решения начали использоваться в полном объёме с 2025 года, когда были введены в эксплуатацию четыре дополнительные камеры.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга внедрила технологии искусственного интеллекта в рабочие процессы с 2023 года. Сегодня в распоряжении инспекции имеется восемь современных комплексов видеонаблюдения, оснащённых нейросетевыми алгоритмами, позволяющими фиксировать более десяти видов административных нарушений.

Комплексные решения начали использоваться в полном объёме с 2025 года, когда были введены в эксплуатацию четыре дополнительные камеры. Нейросеть способна самостоятельно распознавать нарушение восстановленных территорий после завершения работ, несанкционированные торговые объекты, наличие сорняка борщевика Сосновского и скопления мусора.

Система работает автономно, выписывая штрафные санкции за выявленные правонарушения. Всего по нововведениям инспекцией вынесено 234 предписания, общая сумма штрафов превысила 30 миллионов рублей.

Фото: ГАТИ Петербурга