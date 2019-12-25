Движение на участке проспекта Обуховской обороны у Смоленского сада ограничат до 10 марта

Ограничения будут действовать в связи с созданием Ситцевого переулка.

На время создания Ситцевого переулка на проспекте Обуховской обороны вблизи Смоленского сада вводится временное ограничение автомобильного движения. Соответствующее постановление ГАТИ вступает в силу с 26 сентября 2025 года и продлится до 10 марта 2026 года включительно.

Ситцевый переулок уже существовал ранее: с 1894 по 1964 год он соединял улицу Ольминского и проспект Обуховской Обороны с Перевозной набережной. Впоследствии, в процессе расширения промышленной зоны, название переулка пропало с петербургских карт. Происхождение названия объясняется близостью к некогда функционировавшей ситцепечатной фабрике.

Новая версия переулка станет элементом транспортной инфраструктуры будущей развязки Большого Смоленского моста через Неву.

