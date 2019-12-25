Ремонт набережной реки Крестовки обойдётся городу в 114 млн рублей

Подрядчику необходимо завершить работы до конца лета 2026 года.

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил открытый конкурс на выбор подрядчика для капитального ремонта набережной реки Крестовки. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Как следует из технического задания, подрядной организации предстоит выполнить комплекс работ по ремонту набережной на участке между Средней и Малой Невкой. Подрядчик должен будет выполнить все работы своими силами или с привлечением субподрядчиков.

Помимо непосредственно ремонтных работ, в обязанности победителя конкурса войдет согласование предстоящей деятельности с рядом ведомств. В их числе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, Федеральная служба охраны, местные администрации, а также различные эксплуатирующие организации. Также подрядчик должен будет подготовить и подать документы для издания необходимого распоряжения Городской административно-технической инспекции (ГАТИ).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 113,8 миллиона рублей. Согласно условиям контракта, все работы должны быть полностью завершены до 31 августа 2026 года.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга