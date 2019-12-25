Новая детская площадка открылась на Тихорецком проспекте

Территория прекрасно адаптирована для комфорта всех категорий жителей.

На Тихорецком проспекте, дом 37 состоялось праздничное открытие обновленного двора, выполненного в рамках программы "Петербургские дворы". Здесь создана полноценная инфраструктура для семейного отдыха и активности детей любого возраста, информирует пресс-служба Смольного.

Для маленьких гостей оборудованы игровые зоны с песочницами, а подростки найдут увлекательные развлечения в виде игрового домика "Самолетик", игровой фигуры "Экскаватора", необычной сетки с эффектом вращения "Усечённая пирамида", балансирующей качели и других аттракционов.

Молодёжь и взрослые смогут заняться спортом на специально установленных спортивных комплексах, поиграть в настольные игры, такие как теннис и шахматы.

Территория прекрасно адаптирована для комфорта всех категорий жителей: уложены удобные пешеходные тропинки из современной плитки, пониженный бордюр облегчает передвижение людям с ограниченными возможностями и родителям с детскими колясками.

Дополнительную привлекательность двору придают зелёные насаждения: высажено 25 молодых деревьев и более 200 кустов декоративных растений, благоустроено и восстановлено более 5 тысяч квадратных метров зеленых лужаек. Ремонт асфальтового покрытия произведён на общей площади свыше 6800 квадратных метров.

Торжественное мероприятие прошло в атмосфере веселья и радости, несмотря на облачную погоду. Посетителей развлекали музыкальными выступлениями, раздавали воздушные шарики и праздничные флаги.

Стоит напомнить, что до конца года программа "Петербургские дворы" запланировала организацию ещё 46 игровых площадок для детей и строительство 21 спортивной зоны.

Ранее мы сообщили о том, что благоустройство аллеи Чернобыльцев завершается в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга