Движение по новому путепроводу в створе Петербургского шоссе откроют 2 октября

С началом октября откроется проезд по недавно построенному путепроводу вдоль Петербургского шоссе, протяженностью 65 метров, соединяющий отрезок от Детскосельского бульвара до Витебского проспекта, как сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

Первоначально для автомобильного транспорта откроют по две полосы движения в каждую сторону. До конца декабря 2025 года периодически будут перекрывать отдельные полосы для разборки временных путей обхода и устройства асфальтированного покрытия.

С наступлением декабря начнут эксплуатироваться пять из запланированных шести полос: три направления предназначены для въезда из Пушкина в Петербург, две — для обратного пути. Оставшаяся одна полоса будет временно закрыта для завершения строительных работ на прилегающих частях развязки. Временная схема движения по маршруту от Витебского проспекта до Детскосельского бульвара продлится до 7 июня следующего года.

Фото: ГАТИ Петербурга