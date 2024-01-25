Движение ограничат на ключевых улицах Петербурга в пяти районах города до 9 декабря

Водителей Петербурга ждут новые перекрытия на Загородном проспекте и Обводном канале.

В Санкт-Петербурге с конца сентября вводятся новые ограничения движения на ряде магистралей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ Петербурга.

В Адмиралтейском районе с 30 сентября по 9 декабря будет вестись прокладка электрокабеля на Загородном проспекте, Бородинской улице и Введенском канале. До 24 октября ограничат проезд по Загородному проспекту от Гороховой улицы до переулка Джамбула, а до 12 октября — по Бородинской улице от набережной Фонтанки до Загородного проспекта.

В Выборгском районе движение перекроют на перекрестке Выборгского шоссе и проспекта Луначарского. Ограничения будут действовать с 20:00 1 октября до 10:00 2 октября и с 20:00 9 октября до 20:00 10 октября. Дополнительно до 14 октября закрыт проезд по Выборгскому шоссе от Суздальского проспекта до проспекта Энгельса.

В Невском районе с 30 сентября по 17 ноября ограничат движение по Шлиссельбургскому проспекту от проспекта Обуховской Обороны до Славянского моста. С 30 сентября 2025 года до 9 октября 2026 года будет действовать перекрытие на набережной Обводного канала от Атаманского моста до Французского моста.

В Петроградском районе с 1 октября 2025 года до 14 октября 2026 года введут ограничения на Средней Колтовской и Петергофской улицах.

В Центральном районе 1–2 октября и 5–6 октября перекроют движение по Захарьевской улице от проспекта Чернышевского до Литейного проспекта. До 30 ноября продолжат действовать ограничения на участке Захарьевской улицы от Потемкинской улицы до Литейного проспекта.

Ранее на Piter.TV: синоптик рассказал, когда выпадет первый снег в Петербурге.

Фото: Piter.TV