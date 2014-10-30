Петербург встал в аномальные пятибалльные пробки в середине пятницы

Загруженность дорог в центре города достигла показателей вечернего часа пик уже к трем часам дня.

Перед длинными выходными Петербург столкнулся с необычно ранними пробками. Как сообщают данные "Яндекс.Пробок", к 15 часам 6 марта загруженность дорог поднялась до пяти баллов, тогда как обычно в это время пятницы показатель не превышает четырех. Ожидается, что в ближайшие часы ситуация не улучшится, а с 16 часов начнется дальнейший рост трафика. Прогноз на 17 часов составляет семь баллов.

Наиболее сложная обстановка сложилась в центре города. Бордовый цвет на карте зафиксирован в районе площади Восстания, на Дворцовой набережной, Садовой улице, набережной Фонтанки, а также у станции метро "Владимирская" на Владимирском проспекте и улице Правды. На Петроградской стороне плотное движение наблюдается на Каменноостровском проспекте, улице Профессора Попова, Большом проспекте П.С. и набережной Карповки. По-вечернему встали Свердловская и Выборгская набережные, Кантемировская улица и Большой Сампсониевский проспект.

При этом на КАД, ЗСД и в удаленных от центра районах пока сохраняется свободное движение.

Ранее мы сообщили о том, что серьезная пробка парализовала движение на Пулковском шоссе.

Фото: "Яндекс.Карты"