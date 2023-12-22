Петербургские муниципалы заплатят штрафы за ямы, обнаруженные "Городовым"

За первую половину мая "Городовой" еще раз проехал по адресам, откуда поступали жалобы жителей, и в автоматическом режиме выявил 16 случаев нарушений.

Владельцы территорий получают штрафы за ямы, сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Как отметили в ведомстве, с началом агротехнического периода ГАТИ продолжила мониторинг муниципальных и частных территорий с использованием нейросетевого комплекса "Городовой". С 15 апреля по начало мая штрафы за выявленные нарушения не начислялись, чтобы дать возможность ответственным за содержание территорий провести ямочный ремонт. После этого периода система стала действовать без снисхождения.

За первую половину мая "Городовой" еще раз проехал по адресам, откуда поступали жалобы жителей, и в автоматическом режиме выявил 16 случаев нарушений. Большая часть из них находится на частных территориях автозаправочных станций и торговых центров. Пять нарушений зафиксированы на территориях МО "Балканский", "Ланское", "Александровский" и других. Специалисты уже подписали составленные нейросетевым комплексом постановления по этим нарушениям. В ближайшее время ответственным за содержание территорий поступят официальные документы со штрафом в размере 30 тыс. рублей. Однако оплата штрафа не освобождает от устранения нарушения. Через некоторое время нейросетевой комплекс вновь проедет по этим адресам и проверит, устранены ли проблемы. Если нет — штраф будет назначен снова.

Ранее мы сообщили о том, что 29 мая ограничивается движение транспорта по боковому проезду Новоизмайловского проспекта.

Фото: ГАТИ